Ökonomen und Sozialpolitiker klagen über die angeblich wachsende Ungleichheit im Land. Dabei übersehen sie, dass vor allem Partnerwahl und Familienstand darüber entscheiden, wer reich wird und wer arm bleibt.

Kommt ein Vater in einen Spielzeugladen und will eine Barbiepuppe kaufen. Da gebe es viel Auswahl, sagt der Verkäufer: Barbie beim Reiten, beim Tennis oder auch im Skikurs. Etwas teurer sei nur "Barbie geschieden". "Warum denn nur?", wundert sich der Vater. "Ist doch klar", sagt der Verkäufer, "da kriegen sie auch Kens Haus, Kens Auto und Kens Pferd."

Wer frisch getrennt ist, kann über Witze dieser Art nicht unbedingt lachen. Sich scheiden zu lassen bedeutet fast immer materielle Einbußen für beide Expartner, manchmal sogar sozialen Abstieg und ein Leben von Hartz IV. Zu zweit ist vieles billiger, weil Paare Kühlschrank, Auto und Schlafzimmer teilen können. Das spüren auch Partner ohne Trauschein, sobald sie auseinandergehen.

"Wenn es in einer Gesellschaft mehr Singles oder Alleinerziehende gibt, steigt zwangsläufig die Zahl von Haushalten mit wenig Geld, was dann wiederum Rückwirkungen auf die Ungleichheitsstatistiken hat", sagt Stefan Kooths. Der Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft in Kiel schätzt, dass der Anstieg der statistisch messbaren Ungleichheit allein zwischen 1985 und 2005 zu 10 bis 30 Prozent durch den Trend zu kleineren Haushalten zu erklären sei. "Solche persönlichen Entscheidungen hat der Staat nicht zu bewerten, und er kann sie auch nur teilweise ausgleichen", findet er.

In einem WirtschaftsWoche-Streitgespräch vor einigen Wochen ging Kooths sogar noch davon aus, dass die Zunahme von Ein-Personen-Haushalten Einkommensspreizungen fast zu 90 Prozent erklären kann. Doch dann stellte sich heraus, dass die zugrunde liegende Statistik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Rechenfehler enthielt. Es gibt zum Thema wenig aussagekräftige Erhebungen.

Womöglich liegt es daran, dass in vielen Debatten über Ungleichheit und Gerechtigkeit kaum zwischen Singles und Paaren unterschieden wird. Wenn von Minijobs, Teilzeit oder niedrigen Renten die Rede ist, beschäftigen sich Ökonomen und Politiker mit den Erwerbsbiografien der Menschen - und selten mit deren privater Lebenssituation.

So warnte im Wahlkampf die Bertelsmann-Stiftung in einem Gutachten davor, dass die Altersarmut in Deutschland bis zum Jahr 2036 stark zunehmen werde, falls die Politik nichts unternehme. Anschließend war viel von prekären Jobs und ostdeutschen Langzeitarbeitslosen die Rede. Dabei zeigt die Studie sehr klar, was der vermutlich wichtigste Grund für Altersarmut ist: Trennungen. Bei keiner Gruppe steigt das Risiko, im Alter arm zu werden, so stark wie bei alleinstehenden Frauen. Laut Prognose steigt die Wahrscheinlichkeit von heute 16,2 Prozent auf 27,8 Prozent.

