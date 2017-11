Der Fusionsdeal zwischen T-Mobile US und Sprint ist nun endgültig geplatzt. Beide Konzerne gaben das Scheitern der Verhandlungen bekannt. Es heißt, dass keine Einigung über die Rahmenbedingungen des Zusammenschlusses erzielt werden konnte. Der Sprint-Mutterkonzern Softbank hatte Bedenken die Kontrolle über den Konzern zu verlieren. Erfahren Sie hier mehr dazu... Ausserdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.