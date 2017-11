FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Pivotal Research traut dem Sportartikelkonzern Adidas im US-Markt keine ganz so schwungvolle Entwicklung mehr zu wie noch vor Monatsfrist. Analyst Mitch Kummetz kassierte deshalb am Montag seine Kaufempfehlung für die Aktien der Herzogenauracher und stufte sie von "Buy" auf "Hold" ab. Gleichzeitig senkte er sein Kursziel von 235 auf 210 Euro.

Zwar sei Adidas immer noch gut genug aufgestellt, um weitere Marktanteile in den USA zu gewinnen, allerdings nicht so stark, um dem negativen Branchentrend und dem zunehmenden Preisdruck dort kurzfristig zu trotzen, schrieb der Experte. Damit sei auch der Ausblick der Franken gefährdet, wonach die Wachstumsrate in Nordamerika im zweiten Halbjahr jener der ersten Jahreshälfte entsprechen dürfte.

Für das laufende vierte Quartal reduzierte Kummetz seine Umsatzprognose von 5,13 auf 5,01 Milliarden Euro und die Gewinnschätzung von 0,16 auf 0,11 Euro je Adidas-Aktie. Beides liege unter den durchschnittlichen Markterwartungen.

Mit der Einstufung "Hold" erwarten die Analysten von Pivotal Research, dass sich die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten in einer Spanne zwischen plus und minus 15 Prozentpunkten bewegen dürfte./edh/mis/he

Analysierendes Institut Pivotal Research.

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0191 2017-11-06/15:48