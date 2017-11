Die extreme Sorglosigkeit der Anleger treibt Dax & Co immer höher: Droht bald ein böses Erwachen? Was sich aus der Gemütslage am Aktienmarkt für die eigene Positionierung herauslesen lässt.

Keine andere Frage treibt Anleger hierzulande stärker um: Wie lange kann der raketenhafte Auftrieb am deutschen Aktienmarkt noch gutgehen? Zuletzt hatte der Dax nahezu jeden Tag einen neuen Rekord aufgestellt. In nur etwa 16 Monaten ist der Leitindex um mehr als 42 Prozent auf ein Allzeithoch bei über 13.500 Punkten nach oben geklettert.

Die fulminante Rally spiegelt sich immer deutlicher in der Stimmung der Investoren wider: Es herrscht völlige Sorglosigkeit auf breiter Front. Gleichzeitig spekulieren so viele Anleger wie nie zuvor auf weiter steigende Kurse. Das geht hervor aus den neuesten Ergebnissen der regelmäßigen Handelsblatt-Umfrage zur aktuellen Börsenstimmung.

Das sogenannte Dax-Sentiment notiert dabei mit einem Wert von sechs Prozent weiterhin in unmittelbarer Nähe des Allzeit-Stimmungshochs - und das nun schon in der sechsten Woche in Folge. Wöchentlich werden bei dieser Erhebung mehr als 2.300 Anleger gefragt, wie sie die Lage an den Aktienmärkten einschätzen. Die Ergebnisse bewertet Stephan Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx. Der Experte leitet daraus Prognosen ab zur künftigen Dax-Entwicklung, die Anlegern bei ihrer Geldanlage Orientierung bieten.

"Die überschäumende Stimmung der Privatanleger ignoriert beispielsweise die Kriegsgefahr in Nordkorea, das in Sicht kommende Brexit-Chaos und die immer stärker werdenden Unabhängigkeitsbewegungen vieler Regionen in Europa", sagt Heibel.

In der Regel fördert extreme Jubellaune an der Börse zwar steigende Rückschlagrisiken. Dennoch droht derzeit nach Einschätzung Heibels nicht zwingend eine kräftige Korrektur der Aufwärtsbewegung. "Ich würde die heutige Situation an den Aktienmärkten mit der Phase 1998 bis 2000 verglichen", urteilt der Fachmann.

Damals habe es jedoch noch keine Sentiment-Erhebung in Deutschland gegeben. Erst 2003 begann AnimusX, auf Basis eines wissenschaftlichen Konzeptes entsprechende Daten zu sammeln. "So betrachtet, deuten die aktuellen Ergebnisse der Sentiment-Umfrage zwar auf extreme Euphorie unter den Anlegern, aber vielleicht gab es vor 2003 schon einmal eine so euphorische Phase, ohne dass die Aktienmärkte schon am folgenden Tag einbrachen", so Heibel.

Privatanleger spekulieren auf steigende Kurse

Die Ergebnisse der jüngsten Auswertung im Detail: Unverändert attestieren 61 Prozent der befragten Anleger dem Dax einen Aufwärtsimpuls, weitere 31 Prozent (plus fünf Prozentpunkte) gehen nun von einer Topbildung aus. Eine Seitwärtsbewegung oder gar einen Abwärtsimpuls sehen nur noch so wenige, dass dies unter die statistische Fehlerquote fällt.

Und 35 Prozent der Anleger (plus neun Prozentpunkte) geben an, auf diese Kursrally im Dax gewettet zu haben. Nie zuvor haben so viele Privatanleger auf steigende Kurse spekuliert. Weitere 43 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) sehen ihre Erwartungen zum größten Teil bestätigt. Nur noch 13 Prozent (minus sechs Prozentpunkte) sehen ihre Erwartungen der Vorwoche durch die aktuelle Dax-Entwicklung kaum erfüllt, und neun Prozent (minus ein Prozent) geben an, von der Rally auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein.

Nur einmal in den vergangenen Jahren war die Selbstzufriedenheit größer: Anfang 2014. Damals befand sich der Dax mitten in seiner Rally von 8.500 auf 12.000 Punkte; um über 45 Prozent stieg er damals innerhalb von sechs Monaten. Das im ...

