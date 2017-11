In Berlin ringen derzeit Union, FDP und Grüne um einen Kompromiss bei den Themen Energie und Klima. Währenddessen diskutiert die Welt in Bonn zwei Wochen lang darüber, wie der Klimawandel gebremst werden kann.

Die 23. Weltklimakonferenz ist eröffnet. Ab heute ringen in Bonn die Vertreter von 195 Staaten zwei Wochen lang über Mittel und Wege, die Erderwärmung aufzuhalten. Die Präsidentschaft obliegt dem pazifischen Inselstaat Fidschi. Deutschland agiert als gastgebende Nation, da auf Fidschi kaum genug Platz für die etwa 1000 Teilnehmer an der Konferenz ist. Zum Auftakt kündigte die Bundesregierung an, Entwicklungsländer mit weiteren 100 Millionen Euro bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Damit, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), wolle Deutschland "einen guten ersten Impuls für eine konstruktive Verhandlungsatmosphäre setzen".

Frank Bainimarama, Ministerpräsident der Republik Fidschi, sprach von einer Mission. "Wir dürfen nicht versagen", mahnte er bei der Eröffnung der jährlich einmal stattfindenden Konferenz. "Lassen Sie uns die harten Entscheidungen treffen, die wir treffen müssen." Konkret geht es um die Umsetzung des Klimaabkommens, das vor zwei Jahren in Paris verabschiedet worden war. Damals einigte sich die Weltgemeinschaft darauf, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im vorindustriellen Vergleich zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Um das aber umzusetzen, müssen die Staaten beim Klimaschutz nachlegen. Im Moment steuert die Welt Klimaforschern zufolge eher auf eine Erwärmung von drei Grad zu.

Die meteorologische Abteilung der Vereinten Nationen (WMO) berichtete, dass das Jahr 2017 zu einem der drei wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden könnte. Die Temperaturen von Januar bis September lagen um durchschnittlich 1,1 Grad über dem vorindustriellen Niveau. "Zerstörerische Stürme, verlängerte Trockenzeiten, heftiger Starkregen: Die Folgen der rasanten Erderhitzung sind weltweit nicht zu übersehen", kommentierte Karsten Smid, Klimaexperte der Umweltorganisation Greenpeace. Doch die Staaten ignorierten die nötigen Konsequenzen und senkten ihren CO2-Ausstoß nicht so schnell, wie sie es in Paris versprochen haben. "Dieser Teufelskreis muss in Bonn durchbrochen werden", sagte Smid. "Die Zeit rennt uns davon."

Es muss also nachgesteuert werden. Die Länder müssen ambitionierter werden und vor allem braucht es Richtlinien, um die Klimaschutzpläne der einzelnen Länder überhaupt messbar und vergleichbar zu machen. Auch sind Regeln erforderlich, wie Fortschritte gemessen und dokumentiert werden sollen. Im Fokus in Bonn ...

