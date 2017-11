-------------------------------------------------------------- mehr Informationen http://ots.de/sd0qR --------------------------------------------------------------



Sie ist die Lampe für Individualisten: Das Wege- und Straßenlicht hat eine zusätzliche Ambiente-Leuchte auf der Rückseite, die Straße, Parkplatz oder Gehwege in ein angenehmes Licht taucht - in Ihrer Wunschfarbe.



Schluss mit schummrig, schwach und schattig: Dieses Solarstraßenlicht ist die kostengünstige, umwelt- und ressourcenschonende Alternative zu herkömmlichen Straßenlaternen. Die Lampe liegt voll im Trend, denn Wegebeleuchtung auf Solarbasis ist längst zu einem vollwertigen Ersatz für Glüh- und Entladungslampen avanciert. Kein Wunder: Auf öffentlichen Straßen schwindet das Licht zusehends. Immer häufiger gehen handelsübliche Laternen aus oder strahlen zu schwach. Und dass bei hohem Energieverbrauch, was zum einen die Umwelt belastet und zum anderen ein Kostenfaktor ist, da sie störanfällig und darum wartungsintensiv sind.



Einmal aufgestellt arbeiten die Leuchten von luis energy hingegen komplett wartungsfrei. Zudem fallen durch das Solarpanel in Verbindung mit dem integrierten Hochleistungs-Lithium Akku keinerlei Stromkosten mehr an. Die Straßenleuchten können ebenso problemlos an nicht erschlossenen Plätzen wie an Feldwegen, Bushaltestellen oder auf Lichtungen aufgestellt werden. Ein Stromnetz ist genauso wenig nötig wie heller Sonnenschein: Die luis energy Solarlampen funktionieren dank dem System Navi+, welches die Panels individuell ausrichtet, sogar in nördlicheren Regionen bis zu sechs Tagen ohne Sonneneinstrahlung. Für Schutz vor Hitze, Eis und Regen sorgt das klimatisierte und wasserdichte Gehäuse.



Dieses schützt die ausgefeilte Technik im Inneren: Das Smartcontroll Management System passt sich Lichtverhältnissen und Bewegungen auf Wunsch automatisch an und bietet so ein Höchstmaß an Individualität, da es die Beleuchtung, ihre Intensität und ihre Ausrichtung, steuert. Bei Dämmerung schaltet sich das augenfreundliche Licht ein und scheint bis zu 30 Meter weit, zum Morgengrauen regelt es sich in drei Stufen auf bis zu 20 Prozent Leuchtleistung herunter. Das spart Strom und Kosten.



Viel Technik, kein Aufwand: luis energy bietet für Sie von der Lichtplanung über den Transport bis hin zur Installation von Mast und Leuchtkopf vor Ort den kompletten Service.



Erfahren Sie mehr unter www.luis.eu/shop.



