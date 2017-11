Im Rahmen der Enthüllungen der "Paradise Papers" taucht ein alter Bekannter auf: Glencore. Der größte Rohstoffhändler der Welt sorgte schon in der Vergangenheit für Negativschlagzeilen - und steht nun erneut im Fokus.

Ob Öl, Kohle, Kupfer oder Zink: Glencore fördert und vertreibt die Stoffe, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Das Unternehmen aus der Schweiz ist der größte Rohstoffhändler der Welt. Glencore sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen. Durch die "Paradise Papers" stehen die Schweizer nun erneut im Scheinwerferlicht. Diesmal geht es um fragwürdige Geschäfte im Kongo.

Der Konzern aus Zug beschäftigt rund 155.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Im vergangenen Jahr setzte Glencore rund 177 Milliarden US-Dollar um. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1974 zurück. Damals gründete der Rohstoffhändler Marc Rich die "Marc Rich + Co AG" im Schweizer Kanton Zug und legte den Grundstein für ein Rohstoffimperium.

Rich revolutionierte den Rohstoffhandel, weil er das Kartell der großen Ölmultis zerbrach: Käufer und Verkäufer konnten sich am sogenannten "Spotmarkt" auf den Preis einigen. Doch Rich machte dabei auch glänzende Geschäfte mit Warlords und Unrechtsregimen.

So handelte er mit dem Apartheid-Regime in Südafrika, obwohl es international geächtet wurde. Und trotz des US-Embargos kaufte er das Öl iranischer Mullahs und bot es ausgerechnet dem iranischen Erzrivalen Israel an. Richs Geschäfte brachten ihn 1983 auf die "Most Wanted"-Liste des FBI. Später wurde er von US-Präsident Bill Clinton begnadigt.

Rich starb im Jahr 2013, doch sein Unternehmen ...

