Aus den Reihen der britischen Wirtschaft schlägt Regierungschefin Theresa May harsche Kritik entgegen. Der Wirtschaftsverband CBI vermisst Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU.

In London strahlt an diesem kalten Novembertag die Sonne - doch für die britische Premierministerin Theresa May verläuft der Tag nicht so erfreulich wie es das Wetter glauben lässt. Auf der alljährlichen Versammlung des britischen Wirtschaftsverbands CBI schlägt der Politikerin harsche Kritik entgegen. Es sei die Pflicht der Unternehmer, sich zu Wort zu melden, wenn es Probleme für die britische Wirtschaft gebe, und dieser Zeitpunkt sei nun gekommen, sagte CBI-Präsident Paul Drechsler in Richtung der Premierministerin und vor den rund 1500 Vertretern der Wirtschaft.

Die Wirtschaft stehe vor einer großen Herausforderung: Nicht der Brexit an sich - sondern wie man den Brexit umsetze. "Wir brauchen eine eindeutige, klare Strategie. Ein Plan, was wir wollen und was für eine Art der Beziehung zu der EU wir anstreben", sagte Drechsler. Doch was derzeit in Großbritannien passiere, erinnere ihn an "eine ...

