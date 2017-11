Für Novartis läuft es weiter wie am Schnürchen: Nachdem mit Kymriah (CTL019) in den USA in diesem Jahr der Startschuss für die Krebsimmuntherapie gefallen ist, planen die Schweizer schon mit weiteren Zulassungen. Und auch beim Mittel Cosentyx wird mit überzeugenden langfristigen Daten gegen Morbus Bechterew nachgelegt.

