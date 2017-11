Dow Jones - Das sieht noch nicht fertig aus!

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

die Rally an den US Börsen läuft ungebrochen weiter. Außer gelegentlichen kleineren Verschnaufpausen, bei denen der Index seitwärts läuft, lassen die Käufer im Dow Jones Industrial Average nichts zu. Die Seitwärtsbewegung am vergangenen Freitag eröffnet für heute wieder Aufwärtsspielraum.



Das bisherige Allzeithoch bei 23.557 Punkten dient als Widerstand. Sollte diese Hürde genommen werden, lässt sich Potenzial bis zur 23.600-Punkte-Marke ableiten. Bereits am Freitag hat sich das Hoch bei 23.517 Punkten als solide Unterstützung erwiesen. Des Weiteren ist der Dow Jones Industrial Average bei 23.485 Punkten gut abgesichert. Sollte der Index beide Marken unterbieten, wartet bei 23.435 Punkten in Form der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bereits die nächste Unterstützung im Chart.

Formal ist der Aufwärtstrend intakt, solange das Zwischentief bei 23.350 Punkten nicht gerissen wird. In diesem Fall müsste man einen Test der Unterstützung bei 23.251 Punkten einplanen. Die Trends sind bislang aber in allen Zeitebenen intakt. Die Bullen haben daher die besseren Karten.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.10.2017 - 03.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 03.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW43NW 22,50 20.900,00 9,04 12.12.2017 Dow Jones Index HW43MY 36,26 19.300,00 5,60 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.11.2017; 15:34 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW43RW 2,35 23.750,00 85,97 12.12.2017 DowJones Index HU9D4C 14,57 25.150,00 13,80 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.11.2017; 15:36 Uhr

