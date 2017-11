Der Euro hat sich am Montag am späten Nachmittag gegenüber dem US-Dollar weiter unter 1,16 Dollar gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1586 US-Dollar, nach 1,1614 Dollar im Frühhandel.Neue Impulse blieben am Nachmittag rar. Aus den USA kamen keine neuen Daten. Die am Vormittag veröffentlichten Zahlen aus der Eurozone ...

