NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der US-Börsen setzt sich unermüdlich fort. Wenn auch moderat, so ging es dennoch am Montag für alle vier wichtigen Indizes weiter aufwärts zu Bestmarken.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel bis knapp unter 23 560 Punkte und hielt sich zuletzt mit 0,02 Prozent im Plus bei 23 544,76 Punkten. Der S&P 500 stieg bis knapp unter 2590 Punkte und trat dann mit plus 0,01 Prozent bei 2588,15 Zählern auf der Stelle. Auch Nasdaq 100 und der breite Nasdaq Composite schwangen sich erneut in Rekordhöhen auf. Zuletzt rückte der Nasdaq-Auswahlindex 100 um 0,15 Prozent auf 6305,12 Punkte vor./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0203 2017-11-06/16:27