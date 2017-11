BERLIN (Dow Jones)--Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schickt seinen Finanz- und Wirtschaftsminister zur FDP, um über die französischen Pläne zum Umbau der Eurozone zu reden. "Information des französischen Wirtschaftsministers korrekt: Wir werden uns am Mittwoch im Genscher-Haus treffen", schrieb FDP-Chef Christian Lindner auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Minister Bruno Le Maire wird neben Lindner auch mit Grünen-Chef Cem Özdemir und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) zusammenkommen.

Die FDP lehnt die Vorstellungen Macrons für die Zukunft des Währungsblocks ab. Der Staatschef von Deutschlands wichtigstem Partner will unter anderem einen europäischen Finanzminister, der Geld aus einem eigenen Budget verteilen können soll. Zudem setzt er auf einen Europäischen Währungsfonds, um Staaten in Wirtschaftskrisen mit Krediten aushelfen zu können. "Wenn sie sich mit den Liberalen verbündet, bin ich tot", soll Macron über eine Koalition von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der FDP laut Le Monde gesagt haben. Sein Finanzminister soll nun ausloten, welche Ideen mit einer Jamaika-Koalition in Berlin machbar wären.

