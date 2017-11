Hannover - Die Renditen deutscher Bundesanleihen tendierten in der vergangenen Woche moderat nach unten, sodass zehnjährige Bunds wieder unter 0,35% liegen, so die Analysten der Nord LB.Etwas stärker hätten die Renditen amerikanischer Treasuries bis unter 2,33% nachgegeben, sodass der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen wieder unter die Marke von über 200 Basispunkten gefallen sei. Datenseitig seien in dieser Woche keine Impulse zu erwarten. Ein wenig würden deswegen noch die Entwicklungen der vergangenen Woche nachklingen, als die FED die Leitzinsen wie erwartet unverändert belassen habe. In dem von den Notenbankern verfassten Bericht sei aber darauf hingewiesen worden, dass die Hurrikane den grundsätzlichen Aufwärtstrend der US-Wirtschaft nicht gefährden würden. Als wichtiges hawkishes Signal habe aufgefasst werden können, dass das Wirtschaftswachstum als "solide" und nicht nur wie vorher als "moderat" bezeichnet worden sei. Dies sei als bedeutsamste Bestätigung interpretierbar, sodass auf der kommenden FOMC-Sitzung am 14. Dezember mit einer Zinsanhebung gerechnet werden sollte.

