Das aktuelle Rekordniveau dient manch einem Sparer, sich selbst vor Kursrückschlägen bei Aktien zu warnen. Und als Alibi für einen bekannten Fehler: dem Markt weiterhin fernzubleiben.

Knapp 13.500 Punkte. Eigentlich reicht diese eine Zahl, um die Laune der Börsianer in diesen Tagen zu erfassen. Für diejenigen, die den Dax-Stand nicht ständig verfolgen, dies zur Erklärung: Der Index steht historisch hoch, die Stimmung ist entsprechend gut. Von Langeweile ist auch keine Spur, selbst wenn man sich fast schon daran gewöhnt hat, dass der deutsche Aktienindex in schöner Regelmäßigkeit immer neue Höhen erklimmt, gerade im Zusammenhang mit den gerade veröffentlichten guten Wirtschaftsdaten.

In scharfem Kontrast zu diesem Hochgefühl steht eine andere Zahl: zwölf.

So viel Prozent der Deutschen haben Angst vor Altersarmut. Das zumindest ist eine der Erkenntnisse aus der jüngsten Ausgabe des jährlich erscheinenden Vermögens-barometers des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands DSGV.

13.500 Zähler zu 12 Prozent - die Diskrepanz zwischen den beiden Zahlen ist gleich in mehrerlei Hinsicht erschreckend.

Zu früh für Entwarnung

So irritiert es grundsätzlich, wenn Menschen trotz der florierenden Konjunktur in Deutschland - auch das spiegelt der Dax letztendlich immer wider - Zukunftsängste haben. Ursache für die Sorge um die fehlende finanzielle Absicherung im Alter ist das, was der Eine dramatisch als "Zinsfalle", der Andere akademisch als Resultat einer finanziellen Repression bezeichnet: Das allgemeine Zinsniveau ist so niedrig, dass der Sparer auf klassische Anlagen wie Sparbuch oder Festgeld so gut wie keine Rendite erhält, auch nicht auf lange Sicht. Das Perpetuum Mobile des Vermögensaufbaus früherer Tage, der Zinseszinseffekt, funktioniert einfach nicht mehr.

Ein Zinsniveau, das sich wie aktuell im Bereich von 0 Prozent bewegt, ist schon verlustreich, sorgt doch die Inflation dafür, dass sich die Rendite unter dem Strich im Negativen bewegt. Dass Marktbeobachter die jüngst angekündigte Reduzierung der Anleihekäufe der EZB als Frühsignal einer Zinswende, einer Rückkehr zu nennenswerten Zinsniveaus werten, wirkt naiv - bis es soweit ist, dass Festgeldanleger ...

