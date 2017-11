Baden-Baden (ots) - Ein persönlicher Pullover von Robbie Williams oder Elyas M'Barek, ein Luxus-Styling oder ein Workshop bei den Beauty-Profis, die normalerweise das Beste aus Promis wie Helene Fischer und Sylvie Meis herausholen, ein Treffen mit Kai Pflaume - mit diesen einzigartigen Dingen und Erlebnissen zu Weihnachten kann man Frauenaugen zum Strahlen bringen. Normalerweise gibt es sie nicht zu kaufen - aber United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, macht das Unmögliche möglich und versteigert Unvergessliches. Noch dazu dient dies dem guten Zweck: Mit jedem Erlös wird zu 100 Prozent eine Kinderhilfsorganisation unterstützt.



Neben zahlreichen Dingen, die man nicht kaufen kann, bietet das außergewöhnliche Geschenkeportal www.unitedcharity.de zu Weihnachten auch exklusive Schmuckstücke, Kosmetikprodukte, Designer-Handtaschen sowie luxuriöse Hotelübernachtungen. Bei rund 350 Auktionen findet sich garantiert ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk, das die Liebste, die Tochter oder die Mutter glücklich macht und mit dem gleichzeitig eine gute Tat vollbracht werden kann.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



