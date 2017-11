Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat nach den jüngsten Veröffentlichungen zu Steueroasen im Rahmen der "Paradise Papers" angekündigt, dass ein härteres Vorgehen gegen Steuerschlupflöcher auch die Partner der möglichen Jamaika-Koalition beschäftigen soll.

"In den Paradise Papers geht es vor allen Dingen auch um gesetzliche Gestaltungen zur Steuerumgehung", sagte Altmaier bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel. Das bedeute, dass man sich "damit auseinandersetzen" müsse. "Wir sind jedenfalls entschlossen, das zu tun - und wir werden darüber auch im Rahmen der Neubildung der Bundesregierung sprechen."

Altmaier kündigte an, die Regierung werde "die neuen Dokumente klar prüfen" und auch Auswirkungen auf anstehende EU-Gesetzgebungsverfahren diskutieren. Zudem kündigte er für die europäischen Beratungen ein Festhalten an den Grundsätzen des bisherigen Finanzministers Wolfgang Schäuble (CDU) an.

Altmaier betonte, "dass wir in der Kontinuität der bisherigen deutschen Politik darauf dringen, dass wir gemeinsam die Stabilität des Euro sichern, dass wir gemeinsam die Regeln einhalten".

Altmaier erstmals in der Eurogruppe

Die Bundesregierung hatte die Medien zuvor zu einer Bereitstellung des Datenmaterials der Paradise Papers aufgefordert. "Wir würden es begrüßen, wenn diese Informationen der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt würden", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. "Je konkreter wir diese Informationen haben, desto genauer können wir prüfen."

Im internationalen Kampf gegen Steueroasen seien weitere Fortschritte notwendig, vor allem eine Mindestbesteuerung. So setze sich Deutschland bei Lizenzzahlungen seit langem für eine europäische Lösung ein.

Die Tagung der Eurogruppe ist Altmaiers erster internationaler Termin als geschäftsführender Finanzminister. Auf der Agenda stehen unter anderem Maßnahmen zur Steigerung der Wachstums- und Beschäftigungsaussichten und Strukturreformen. Die Finanzminister wollen auch über die im Dezember geplante Wahl eines neuen Eurogruppen-Vorsitzenden beraten, denn der bisherige Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem ist nur noch bis Mitte Januar im Amt.

In einer erweiterten Runde wollen dann alle EU-Länder mit Ausnahme Großbritanniens über die jüngsten Vorschläge für eine Reform der Währungsunion beraten. Am Dienstag treffen sich dann alle EU-Staaten zu ihrer regelmäßigen Finanzministertagung - wieder mit Altmaier.

