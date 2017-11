Zürich (ots) - Gerüchte kursierten schon seit einigen Wochen, nun

hat die Führung von ABB Sécheron bestätigt: Ein Teil der Produktion

wird von Genf weg verlagert. Rund 100 Stellen sollen verschwinden.

Die Angestellten Schweiz verlangen, dass die Betroffenen aktiv

unterstützt werden. Die Führung von ABB Sécheron gab heute die

Streichung von ca. 100 Stellen im Sektor Transformatoren bekannt.

Dies als Folge einer Verlagerung eines Teils der Produktion nach

Polen und/oder Indien. Der Transformatorenbereich ist im Rahmen einer

Neuordnung des Marktes starkem Druck ausgesetzt.



Die Angestellen Schweiz verlangen, während der Konsultationsphase

Massnahmen zu prüfen, um die Anzahl der Entlassungen zu vermindern.

Die Angestellten Schweiz erwarten von ABB, dass sich das Unternehmen

sozialverantwortlich verhält. Betroffene müssen bei der Suche nach

einer neuen Stelle aktiv unterstützt werden. Wenn immer möglich

müssen ihnen intern Stellen angeboten werden. Die Angestellten

Schweiz stehen der Arbeitnehmervertretung während der

Konsultationsphase mit Rat und Tat zur Seite.



Kontakt:

Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz, 079 230 51 15

Hansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz, 076 443 40 40