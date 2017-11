Ein Absatzplus um 150 Prozent verzeichnete der Photovoltaik-Speicheranbieter aus dem Allgäu gegenüber dem Vorjahresmonat. Den Sprung führt Sonnen auf die hohe Nachfrage nach Energie-Dienstleistungen und aus dem Ausland zurück.Der Oktober war für Sonnen nach eigenen Angaben ein neuer Rekordmonat. 1450 Photovoltaik-Heimspeicher seien ausgeliefert worden - ein Plus von 150 Prozent gegenüber dem Oktober 2016. Der Umsatz des Vormonats habe damit bei knapp acht Millionen Euro gelegen, so das Allgäuer Unternehmen am Montag. Die hohe Steigerung sei auf die starke Nachfrage im In- und Ausland zurückzuführen. ...

