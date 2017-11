FMW-Redaktion

Es soll die größte Übernahme im Tech-Sektor der Börsengeschichte werden - wieder einmal ein Superlativ. Und typisch für späte Phasen in einem Konjunkturzyklus, wenn also die Preise schon sehr hoch sind. Dagegen kauft niemand, wenn es wirklich günstig ist, also etwa in einer Krise..

Insgesamt 130 Milliarden Dollar will Broadcom, die erst kürzlich angekündigt hatten, ihren Hauptsitz von Singapur in die USA zu verlegen (wohl schon mit dem Hintergedanken, dass eine Übernahme von Qualcomm deutlich einfacher ist und seitens der Trump-Administration mit deutlich mehr Wohlwollen begleitet würde, wenn man in den USA seinen Sitz hat) sich das kosten lassen.

Qualcomm selbst ist nach wie vor in einer erbitterten Fehde mit Apple, die kürzlich daher die Zusammenarbeit mit Qualcomm aufgekündigt hatten. Apple läßt sich jetzt wieder von Intel beliefern - all das ist Kindergarten in groß!

Broadcom hat die Offerte nun offiziell gemacht: "Under Broadcom's proposal, the $70.00 per share to be received by Qualcomm stockholders would consist of $60.00 in cash and $10.00 per share in Broadcom shares. Broadcom's proposal represents a 28% premium over the closing price of Qualcomm common stock on November 2, 2017, the last unaffected ...

