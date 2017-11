Köln (ots) - Endspurt bei den European Qualifiers: NITRO hat sich zwei spannende Playoff-Partien im Rahmen der FIFA Fußball-WM 2018 Qualifikation für die Live-Übertragung im Free-TV gesichert. Am Donnerstag, 09.11. muss sich Kroatien gegen Griechenland beweisen und am Montag, 13.11. trifft Italien auf Schweden. Sendungsbeginn ist jeweils um 20.15 Uhr; Anstoß um 20.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra, Reporter ist Thomas Wagner, Experte ist Steffen Freund und Marco Hagemann wird die Live-Spiele kommentieren.



Die kroatische Nationalmannschaft (Zweiter der Gruppe I nach Island) konnte bei sechs bisherigen Begegnungen mit Griechenland nur einmal gewinnen und spielte dreimal Unentschieden. "Angstgegner" Griechenland mit dem ehemaligen deutschen Bundestrainer Michael Skibbe auf der Bank sicherte sich in der Gruppe H den zweiten Platz hinter Belgien. NITRO zeigt die Hinrunden-Begegnung am Donnerstag, 09.11., ab 20.15 Uhr live aus Zagreb.



Italien schaffte in der Quali-Gruppe G nur Platz 2 hinter Spanien, was dazu führte, dass der viermalige Weltmeister in die Play-offs muss. Dass die "Squadra Azzurra" nun auf Schweden trifft, ist der Playoff-Hammer. NITRO zeigt die mit Sicherheit packende Rückrunden-Begegnung am 13.11., ab 20.15 Uhr.



Mit den Playoffs, die vom 9. bis 14. November stattfinden, werden die vier letzten europäischen Plätze für die Weltmeisterschaft vergeben. Bisher haben sich aus Europa neben Deutschland und dem Gastgeber Russland noch Frankreich, England Spanien, Serbien, Island, Belgien, Polen und Portugal qualifiziert.



Mit der letzten Live-Übertragung eines European Qualifier-Matches konnte NITRO Quotenrekorde einfahren. Die Partie "Niederlande-Schweden" live aus der Amsterdam Arena sahen bis zu 2,30 Millionen Zuschauer. Durchschnittlich waren 1,91 Millionen (6,8 %) bei dem Gesamtpublikum vor dem Fernseher dabei. Bei den 14- bis 59-jährigen Männern kam das Match auf einen herausragenden Marktanteil von 8,8 Prozent Marktanteil. Mit 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Männern erzielte NITRO in beiden Zielgruppen die besten Tagesmarktanteile seit Senderstart.



