Nach der verlorenen Bundestagswahl wollen die SPD und ihr Vorsitzender Martin Schulz alles anders, alles besser machen. Doch längst ist die Sozialdemokratie als Politmarke, was Maggi für die Küche ist.

Sollte Martin Schulz in den vergangen Wochen seit dem Wahldesaster Kraft und Zuversicht getankt haben, dann verbirgt er beides meisterlich. Müde, ermattet, irgendwie lustlos steht er an diesem Montag vor der Stellwand im Berliner Willy-Brandt-Haus, die in geradezu knallendem Rot gegen die Schulz-Tristesse anleuchtet.

Schulz will den Entwurf für den Leitantrag zum Bundesparteitag Anfang Dezember vorstellen. Es geht darin viel um Lehren aus dem Bundestagsdebakel, um ein neues Selbstverständnis der SPD, mehr Einfluss der Basis, man findet darin Worte wie "Leidenschaft" und "Begeisterung". Nur: Beim Vorsitzenden selbst ist davon wenig zu sehen. Schulz wirkt wie der mäßig ...

