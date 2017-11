zu Teil 6: Verteilerdokumentation

Die Nutzung einer CAD-Software zur Planung der Gebäudeinstallation erfordert in der Anfangsphase oft einen nicht unerheblichen Mehraufwand an Arbeitszeit. Dass diese Zeit auch gut investiert ist, steht bei jeder unternehmerischen Aktivität im Vordergrund. Bei konsequenter Anwendung bringt die Planung mit einem CAD-System diesen gewünschten Mehrwert. Nicht nur durch die effiziente und moderne Erstellung einer Installationsplanung, sondern auch durch eine revisionsfähige Dokumentation.

In DDS-CAD werden die Dokumentationen der Planung automatisch angelegt. Über den Reportmanager können per Knopfdruck Reporte für eine passgenaue Ausgabe der Ergebnisse erstellt werden. Im Bereich der Elektrotechnik stehen die Stückliste, die Kabelliste, die Stromkreisbelastung, die BMA-Liste sowie die Lichtberechnung zur Verfügung. Über einen einzigen Button werden alle zur Verfügung stehenden Reporte aufgerufen und nach Bedarf ausgegeben. In der Vorschau des Reportmanagers werden wiederum alle zur Verfügung stehenden Inhalte des Arbeitsmodells erkannt und die Ausgabemöglichkeiten angezeigt. Die benötigten Reporte wählt man einfach per Haken in der Checkbox aus. Auch bezüglich der Darstellung der Reporte lassen sich hier Änderungen vornehmen.

Stücklisten für die Projektauswertung

Als Basis der Projektauswertung dient grundsätzlich die Stückliste. DDS-CAD erstellt ...

