Es ist der Versuch einer feindlichen Übernahme gegen den Willen von QUALCOMM. In dem Gesamtpreis sind auch Schulden von 25 Milliarden Dollar enthalten, wie Broadcom am Montag mitteilte. Das Geschäft könnte noch am Widerstand von QUALCOMM oder Einwänden von Regulierern scheitern. Das Angebot liegt bei 70 Dollar pro QUALCOMM-Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...