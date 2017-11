IRW-PRESS: Scorpio Gold Corporation: Scorpio Gold meldet Einreichung von technischem Bericht gemäß NI 43-101 und Machbarkeitsstudie für Verarbeitung der Haufenlaugungs-Mineralressource bei Mineral Ridge

Vancouver, 6. November 2017. Scorpio Gold Corporation (TSX-V: SGN) (Scorpio Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) sowie eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Neuverarbeitung des Haufenlaugungsmaterials in seinem Konzessionsgebiet Mineral Ridge in Esmeralda County (Nevada) bei SEDAR (www.sedar.com) eingereicht hat. Scorpio Gold besitzt eine 70-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet, sein Joint-Venture-Partner Elevon LLC eine 30-Prozent-Beteiligung.

Der technische Bericht bezieht sich auf die Pressemitteilung vom 10. Oktober 2017, der auch der Stichtag für den technischen Bericht ist.

Der interimistische CEO Brian Lock sagte: Ich möchte Novus Engineering Inc., Mine Technical Services (MTS), NewFields und unseren Mitarbeitern von Scorpio Gold ein weiteres Mal für ihre engagierte Arbeit bei der Durchführung dieser positiven Studie über die Haufenlaugungsressource und die geplante Mühlenanlage bei Mineral Ridge danken. Diese Studie stellt die Grundlage für die Gewinnung eines beträchtlichen Teils der Goldmineralisierung von 122.000 Unzen dar, die auf der Haufenlaugungsplatte vorhanden sind, und ermöglicht eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine bei Mineral Ridge um weitere fünf Jahre. Aufgrund der erwarteten höheren Gewinnungsraten durch den neuen Mühlenkreislauf hat das Unternehmen außerdem MTS beauftragt, eine Ressourcen- und Reservenschätzung gemäß NI 43-101 sowie einen aktualisierten Minenplan für andere Mineralressourcen zu erstellen, die im Konzessionsgebiet bereits definiert wurden. Dieser Bericht wird für Mitte Dezember erwartet und sollte, sofern er eine wirtschaftliche Machbarkeit ergibt, eine weitere hochgradige abbaubare Mineralisierung für den Mühlenkreislauf hinzufügen, wodurch der Zufuhrgehalt gesteigert und die Lebensdauer der Mine zusätzlich verlängert wird. Weitere Explorationen bei Mineral Ridge könnten auch zusätzliche Ressourcen ergeben.

Über Scorpio Gold

Scorpio Gold besitzt eine 70-Prozent-Beteiligung am Goldabbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County (Nevada) - gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner Elevon LLC (30 Prozent). Mineral Ridge ist zurzeit als herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb in Produktion. Die aktuellen Förderaktivitäten werden voraussichtlich noch bis Ende der ersten Woche im November 2017 andauern und das Unternehmen beabsichtigt, sich um die Finanzierung und Errichtung der Mühlenanlage für die Verarbeitung der Haufenlaugungs-Ressource und des erwarteten Rohmaterials aus der Förderung nach Erteilung der Genehmigung bemühen. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt außerdem eine 100 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan, Nevada, das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und einen vollständig genehmigten Untertagebaubetrieb sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt. Die Goldwedge-Mühlenanlage wird saniert und gewartet und kann kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden.

