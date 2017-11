Ausbau der Recheninfrastruktur in NASAs Goddard Space Flight Center, Supermicro kooperiert mit CSRA und Edge Solutions bei der Bereitstellung einer kompletten, schlüsselfertigen Rack Scale Lösung mit 216 % mehr Leistung im Vergleich zur bisherigen Ausrüstung



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, gab heute eine Partnerschaft mit dem NASA Center for Climate Simulation (NCCS) für den Ausbau von fortschrittlicher Datenverarbeitung und Datenanalyse für die Erforschung der Erde, des Sonnensystems und des Universums bekannt. Die auf FatTwin von Supermicro aufbauende Lösung bietet den Forschern der NASA dank einer Kombination von Dichte, Systemleistung und optimierten Kosten zusätzliche 1,56 PetaFlops. Die Rack Scale Lösung wird werkseitig am Hauptsitz von Supermicro im Silicon Valley integriert, um optimale Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten.



Das NCCS ist Teil des Computational and Information Sciences and Technology Office (CISTO) im Sciences and Exploration Directorate des Goddard Space Flight Centers (GSFC). Seine Mission ist es, Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, ihr Verständnis der Erde, des Sonnensystems und des Universums durch die Bereitstellung einer Reihe fortschrittlicher Lösungen für die Datenverarbeitung und Datenanalyse zu erweitern. Im Rahmen der Erfüllung dieser Mission stellt das NCCS hochleistungsfähige Computing-Engines (HPC), Massenspeicher und Netzwerklösungen bereit, um den spezifischen Anforderungen der NASA-Nutzergruppen in den Geo- und Raumwissenschaften gerecht zu werden.



"Wissenschaftler, wie die der NASA, mit den neuesten Lösungen für fortschrittliche Datenverarbeitung und Datenanalyse auszustatten, ist ein Schlüsselelement von Supermicros Mission, die Welt zu einem besseren Ort nicht nur für uns, sondern auch für künftige Generationen zu machen", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Supermicro 3.0 zeigt sehr erfreulich, wie unsere Investitionen in innovative Verbesserungen der Technologie, erweiterte Infrastruktur und globale Bereitstellung von der NASA genutzt werden. Wir werden weiterhin eng mit der NASA, Intel und anderen Partnern wie CSRA und Motivair zusammenarbeiten, um einer der weltweit angesehensten Forschungsagenturen komplette, schlüsselfertige Rack Scale Lösungen zur Verfügung zu stellen."



"Dies ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung der Supercomputing-Systeme des NCCS für die Bereitstellung von ultrahochauflösenden Wetter- und Klimasimulationen zur Unterstützung der NASA-Mission", sagte Daniel Duffy, Leiter von NCCS High-Performance Computing. "Solche Simulationen arbeiten zusammen mit NASA-Satelliten sowie Beobachtungsstationen in der Luft und auf der Oberfläche, um Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern ein besseres Verständnis extremer Wetterereignisse, saisonaler Klimaeinflüsse und langfristiger Veränderungen zu ermöglichen."



Im NCCS ist das Discover-System der primäre HPC-Cluster. Er besteht aus verschiedenen Recheneinheiten mit dem Namen Scalable Compute Units (SCUs). Die neueste Erweiterung des Discover-Clusters ist die SCU14 von Supermicro. Die Beschaffung für diese Systemerweiterung wurde an Edge Solutions & Consulting, Inc. mit Sitz in Westlake Village, Kalifornien, vergeben. Edge gehört einer Frau und ist ein kleiner zertifizierter Systemintegrator, der Lösungen der Enterprise-Klasse für komplexe Kunden der Enterprise-Klasse anbietet.



Aus Performance-Sicht erweitert diese Ausrüstung die bestehenden 3,5 PetaFlops der NASA um weitere 1,56 PetaFlops. Dies entspricht einer Verbesserung um fast 45 %. Im Vergleich zur vorherigen SCU13 Erweiterung erhöht die SCU14 die Leistung bei geringerem Platzbedarf und niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) um mehr als das Doppelte (216 %).



Die von Supermicro und CSRA bereitgestellte SCU14-Lösung besteht aus drei Arten von Knoten: Rechenknoten, Serviceknoten und I/O-Knoten. Die Rechenknoten dienen dazu, große parallele Jobs auszuführen, die zwischen allen Rechenknoten in einer bestimmten Phase kommunizieren und mehrere SCUs einschließen. Die Serviceknoten werden für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Benutzeranmeldungen, Bearbeitung, Kompilierung, Batch-Übermittlung, Cron-Jobs, Subnet-Manager, Verwaltungsknoten usw. I/O-Knoten stellen den Kanal für das Verschieben von Daten zwischen einem Fibre-Channel-SAN und den Rechenknoten über das Hochgeschwindigkeits-Verbindungsgewebe zur Verfügung. Rechenknoten sind zustandsorientierte Knoten mit SSDs als dauerhaftem Speicher.



Die schlüsselfertige Rack Scale Lösung von Supermicro für die SCU14 basiert auf FatTwin Serverknoten von Supermicro, die jeweils mit Dual 20-Core Intel® Xeon® Gold-Prozessoren und Intel® SSDs für dauerhaften Speicherung ausgestattet sind. Der FatTwin SuperServer® ist ein 4U System mit 8 Knoten mit jeweils 12 DIMM-Steckplätzen und sechs frontseitigen hot-swap SSDs. Um eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zu ermöglichen, verwendet der Cluster Intel® Omni-Path (OPA) 100 G 48-Port Top-of-Rack Managed Network Switches. Die Supermicro 42U Racks für diese voll integrierte HPC-Clusterlösung sind mit Motivairs ChilledDoor® Rack Cooling System ausgestattet, um die Kühlleistung für eine verbesserte PUE zu maximieren.



"CSRA freut sich darauf, diese neue Phase des Supercomputings einzuleiten und die NASA bei der Entwicklung der Technologien von morgen zu unterstützen", sagte Executive Vice President Paul Nedzbala, Leiter der Health and Civil Group von CSRA. "Mit dieser Anschaffung verfügt die NASA über zusätzliche Möglichkeiten zur Erweiterung ihrer HPC-Fähigkeiten und wir freuen uns darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, damit herausragende Ergebnisse erzielt werden."



"Weltweit führende Forschungseinrichtungen, wie die NASA, treiben neue Entdeckungen voran, die unser Verständnis des Universums bereichern und das Leben aller verbessern", sagte Trish Damkroger, Vice President of Technical Computing von Intel. "Intels ausgewogenes Technologieportfolio und die enge Zusammenarbeit mit führenden Systemanbietern, wie Supermicro, helfen dabei, die leistungsfähigsten Rechenwerkzeuge in die Hände von Wissenschaftlern zu legen, um die schwierigsten Herausforderungen der Gesellschaft zu meistern."



"Als echter Pionier bei Exploration und neuen Technologien bleibt die NASA mit der jüngsten Erweiterung des Discover-Systems weiterhin führend. Da die NASA die neueste Technologie verwendet, sah sie auch die Notwendigkeit ein Kühlsystem für die Rechner einzusetzen, das es Discover ermöglichen würde, das volle Potenzial zu entwickeln", erklärte Rich Whitmore, President & CEO von Motivair Corporation. "Wir fühlen uns geehrt, dass die NASA das ChilledDoor® Rack Cooling System von Motivair gewählt hat, eine so wichtige Rolle bei der Verfolgung des technologischen Fortschritts zu spielen, und wir sind stolz, mit einer der angesehensten Institutionen unseres Landes zusammenzuarbeiten."



