Frankfurt - Am 12. Oktober 2017 wurde eine Anpassung der Bewertung von Grenzmärkten/Afrika-Portfolios, die in Simbabwe investiert sind, vorgenommen, so Franklin Templeton in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Aufgrund der kürzlichen Meldungen in Bezug auf die Verschlechterung der Marktbedingungen in Simbabwe stellte sich eine Anpassung der Währungsbewertung als geeignetste Maßnahme heraus.

Den vollständigen Artikel lesen ...