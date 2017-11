Lieber Leser,

größter Verlierer im DAX ist heute die Aktie der Deutschen Telekom AG. Die T-Aktie, die einst als "Volksaktie" gefeiert wurde und im Hoch über 100 Euro notierte, ist inzwischen zu einem echten Langweiler im DAX "verkommen".

T-Mobile US-Deal erneut geplatzt!

Grund für den heutigen deutlichen Rücksetzer sind dabei, mal wieder, schlechte Nachrichten aus den USA. So musste der Vorstand der Deutschen Telekom AG am Wochenende (per Ad-hoc-Mitteilung) eingestehen, dass ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...