Alphabet (Google) hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse per drittes Quartal 2017 vorgelegt. Den Umsatz konnte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr auf 27,8 Mrd. US-Dollar um 24 % steigern. Analysten erwarteten im Mittel einen Umsatz in der Höhe von 27,2 Mrd. US-Dollar. Insbesondere Werbeeinnahmen haben zu dem Umsatzanstieg beigetragen.

Die Umsätze im Segment "Advertising" stiegen um 21,4 % auf 24,1 Mrd. US-Dollar. Im zweiten Quartal betrug der Anstieg noch 21 ... (David Iusow-Klassen)

