von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so stark wie die Erträge der Alphabet-Tochter Google, die kürzlich ein Plus von 33 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar meldete. Allerdings warnte Facebook-Chef Mark Zuckerberg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...