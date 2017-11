Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Victoria's Secret hat den Champagne Nights Fantasy Bra 2017

enthüllt, einen Büstenhalter, der exklusiv vom weltbekannten

Luxusschmuckdesigner Mouawad (http://www.mouawad.com/) entworfen

wurde.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/597379/Mouawad_Champagne_Nights_Fantasy_Bra.jpg )

ights_Fantasy_Bra.jpg )



Das brasilianische Supermodell Lais Ribeiro wird den BH in diesem

Jahr auf der Victoria's Secret Fashion Show tragen, die in diesem

November in Shanghai stattfinden wird.



Es ist das erste Mal, dass Lais die Ehre zuteil wird, einen

Victoria's Secret Fantasy Bra zu tragen, und sie folgt damit anderen

Supermodells, die Mouawad Fantasy Bras

(http://www.mouawad.com/en/house/victorias-secret) im Lauf der Jahre

getragen haben, darunter Lily Aldridge, Adriana Lima, Alessandra

Ambrosio, Candice Swanepoel, Selita Ebanks, Gisele Bündchen, Tyra

Banks, Heidi Klum und Karolina Kurkova.



Für das völlig neue Design in diesem Jahr hat Mouawad

kontrastierende Edelsteine in einem bezaubernden und zeitlos

strahlenden Dessous-Stück kombiniert, das eine Hommage an Schönheit

und Glamour ist.



Der BH, der zusammen mit dem zugehörigen Gürtel auf 2 Millionen

US$ geschätzt wird, wurde in 350 Arbeitsstunden angefertigt und von

Hand mit beinahe 6.000 weißen Diamanten, gelben Saphiren und blauen

Topasen von insgesamt mehr als 640 Karat bestückt, die alle in

18-karätigem Gold eingelassen sind.



Mouawad Jewelry pflegt seit 2001 eine solide Partnerschaft mit

Victoria's Secret und hat seitdem zehn Mal die Fantasy Bras

entworfen, wobei dem Very Sexy Fantasy Bra 2003

(http://www.mouawad.com/en/house/guinness-world-records) ein Eintrag

in das Guinness-Buch der Rekorde als der wertvollste je hergestellte

BH zuteil wurde.



Über Mouawad



MOUAWAD - Bezaubert seit 1890 seine Kunden mit vorzüglichen

Schmuckstücken und Uhren



Unter der Leitung der Namenshüter der vierten Generation, Fred,

Alain und Pascal Mouawad, und unterstützt von einem Jahrhundert der

Exzellenz in seinem Feld bleibt Mouawad ein Familienunternehmen, das

auf künstlerischer Exzellenz, hervorragender Handwerkskunst,

Vertrauen und Beziehungen aufbaut. Mouawad entwickelt, fertigt und

verkauft seine eigenen exklusiven Schmuckstücke und Uhren, von

Boutique-Kollektionen und Haute Joaillerie bis zu maßgefertigten

Meisterstücken und Kunstobjekten. Die Vision von Mouawad war es

immer, zu bezaubern und eine lebenslange Beziehungen zu Kunden

aufzubauen, indem das Unternehmen ein großes Sortiment von

Schmuckstücken und Uhren für jede Gelegenheit anbietet.



Über Victoria's Secret



Victoria's Secret ist der führende spezialisierte Einzelhändler

für Dessous und Schönheitsprodukte, der sein Feld mit modernen und

modisch inspirierten Kollektionen, Prestige-Düften,

Körperpflegeprodukten, gefeierten Supermodellen und weltberühmten

Modenschauen dominiert. Das Unternehmen von Limited Brands (NYSE:LB)

ermöglicht es Kunden mit seinen 1.000 "Victoria's Secret"-Dessous-

und Beauy-Geschäften sowie VictoriasSecret.com, Produkte der Marke

überall, jederzeit und von jedem Ort aus zu kaufen.



