Im Zuge des Aufbaus seines starken Führungsteams als Reaktion auf das explosive Wachstum beschäftigt Scientist.com neue Führungskräfte im Vereinigten Königreich, Deutschland, Spanien und Frankreich

Scientist.com, der größte Online-Marktplatz für ausgelagerte wissenschaftliche Dienstleistungen in der Biowissenschaftsbranche, gab heute bekannt, dass er eine Tochtergesellschaft namens Scientist.com Ltd im Vereinigten Königreich gegründet und in ganz Europa wichtige Positionen mit neuen Mitarbeitern besetzt hat. Scientist.com hatte kurz zuvor die Zusammenarbeit mit acht großen Pharmaunternehmen angekündigt, die bedeutende Forschungscampus in ganz Europa betreiben.

Zu den neuen Mitarbeitern, die die Expansion von Scientist.com in Europa leiten, gehören Tom Dexter, VP Business Development (Vereinigtes Königreich); Christoph Schittny, VP Strategic Partnerships (Deutschland); Laura Benitez, PhD, Sr. Director Business Development (Spanien); Mark Livingstone, PhD, Account Manager (Frankreich); und Sarah Harkcom, General Counsel (Vereinigtes Königreich).

"Da wir den Scientist.com-Marktplatz in Europa rasch ausweiten, ist es entscheidend, dass wir unsere Kundschaft weiterhin mithilfe von ausgezeichneten Sourcing-Experten unterstützen", so Tom Dexter, Vice President von Scientist.com, Business Development, ehemals bei AstraZeneca und der Rolls-Royce PLC. "Ich freue mich sehr darüber, Teil einer so herausragenden Gruppe neuer Mitarbeiter zu sein, die alle über umfassende Erfahrung bei der Beschaffung von Forschungsdienstleistungen im Bereich der Biowissenschaft verfügen."

Europa ist die Wiege der meisten multinationalen Unternehmen, aus denen sich die moderne Pharmaindustrie zusammensetzt, und zahlreiche Pharmaunternehmen und Forschungscampus haben hier nach wie vor ihren Hauptsitz. Während der letzten drei Jahre hat Scientist.com Forschungsmarktplätze auf Campus in ganz Europa betrieben. Das Unternehmen unterstützt über 30 europäische Währungen, einschließlich des Euros, dem Britischen Pfund, der Schwedischen Krone und dem Schweizer Franken und hat Verträge mit über 600 europäischen Forschungsanbietern abgeschlossen.

"Dank unserer erweiterten Präsenz in Europa können wir unseren neuen europäischen Partnern in der Pharmabranche einen hervorragenden Kundendienst bieten", so Christoph Schittny, Vice President, Strategic Partnerships, ehemals bei der Bayer and Shering AG. "Scientist.com treibt weiterhin Innovation im globalen ausgelagerten Forschungsraum voran."

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Wir schaffen eine Verbindung zwischen Wissenschaftlern und 2.250 bereits unter Vertrag stehenden gewerblichen Anbietern von Suchdiensten, präklinischen Dienstleistungen und klinischen Dienstleistungen. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit im vollen Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt gegenwärtig private Marktplätze für die meisten der weltgrößten Pharmaunternehmen, VWR International sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, dem Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures und dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo sowie von anderen Quellen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

