Medienmitteilung

SHL Telemedicine - Offenlegung von Beteiligungen

Tel Aviv / Zürich, 6. November 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gab bekannt, dass sie folgende Informationen über die Offenlegung von Beteiligungen erhalten hat: Kun Shen, Privatinvestor mit Domizil in Hong Kong, erwarb zusätzliche Aktien und hält nun einen Anteil von 25.02% der Stimmrechte an SHL Telemedicine.

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. entwickelt und vermarktet persönliche Telemedizinsysteme und bietet medizinische Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet Dienstleistungen und persönliche Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikationstechnologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

