New York - Die Ölpreise sind am Montag aufgrund einer politischer Turbulenzen im Nahen Osten auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. Am späten Nachmittag beschleunigte sich die Kursdynamik nochmal. Der Preis für ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg auf 63,59 US-Dollar. Das waren 1,50 Dollar mehr als am Vortag. Höher notierte der Brent-Preis zuletzt im Juli 2015.

Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung stieg um 1,11 Dollar auf 56,80 Dollar. Auch dies war der höchste Stand ...

