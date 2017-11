"Trump's vergiftetes Weihnachtsgeschenk", Weniger Steuern für Unternehmen - mehr Schulden für den Staat", "Böse Überraschung für Europa" - so weit die Schlagzeilen der deutschen Presse zur geplanten US-Steuerreform. Wer sind Gewinner und Verlierer und gehören Anleger auch dazu, Dirk Grunert von Morgan Stanley? Dirk Grunert von Morgan Stanley erwartet, dass die US-Steuerreform umgesetzt wird - so weit die gute Nachricht, denn es seien 2018 Zwischenwahlen in den USA, die wollen von den Republikanern gewonnen werden, sagt Dirk Grunert im Gespräch mit Antje Erhard. Dennoch werde es für die USA teuer, neue Schulden würden aufgenommen, denn das erwartete Wirtschaftswachstum und die Investitionen werden die Steuerreform nicht ausgleichen. Profitieren werden unterschiedliche Branchen - sehen Sie selbst.