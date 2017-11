Heißer Herbst an den Börsen, eher an Wall Street denn in Europa. Es gibt nun mal keine Apple-Aktie im DAX oder Euro STOXX 50. Aber reicht dies als Erklärung aus, Dirk Grunert von Morgan Stanley? Technologiewerte haben in den US-Indizes 25 Prozent Anteil, in Europa eher 5 Prozent, sagt Dirk Grunert von Morgan Stanley im Gespräch mit Antje Erhard. Deshalb liefen die US-Börsen überdurchschnittlich. Europa stehe für Zykliker. Und da könne noch Potential kommen - etwa im Energie-Sektor. Also Europa noch nicht abgehängt? Schauen Sie selbst.