FRANKFURT (Dow Jones)--Die Alstria Office REIT-AG hat wegen des zwischenzeitlichen Verkaufs von Immobilien in den ersten neun Monaten 2017 operativ weniger umgesetzt und verdient, unter dem Strich aber einen Gewinnsprung gemacht. Die Jahresprognose bestätigte das Hamburger Immobilienunternehmen.

In den ersten neun Monaten erzielte Alstria Mietumsätze von 143,8 Millionen Euro, ein Rückgang um 7,5 Prozent. Im dritten Quartal 2017 allerdings wuchs der Mietumsatz infolge der Erstkonsolidierung des von Office First akquirierten Portfolios um 5,3 Prozent zum Vorquartal. Das operative Ergebnis (FFO) nach Minderheitsanteilen lag nach den ersten 9 Monaten 2017 bei 85,9 Millionen Euro und damit 1,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Konzern-Nettoergebnis erreichte 111,7 Millionen Euro. Ursächlich für den deutlichen Anstieg um 43,0 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert war im Wesentlichen der Buchgewinn aus dem Verkauf der "Kaisergalerie" in Hamburg.

Basierend auf dem Ergebnis der ersten neun Monate 2017 bestätigte Alstria die Prognose für das Gesamtjahr 2017 mit einem erwarteten Umsatz von 193 Millionen und einem erwarteten FFO (nach Minderheitsanteilen) von 113 Millionen Euro.

November 06, 2017 11:56 ET (16:56 GMT)

