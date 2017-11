Ruhiger Wochenstart für den DAX, Evotec legt starken Auftritt hin

Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) konnte den Schwung aus der Vorwoche am Montag nicht nutzen. Allerdings hielten sich die zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen in Grenzen, so dass die Rekordjagd jederzeit weitergehen könnte.

Das war heute los. Zu Beginn der neuen Handelswoche suchten Anleger vergeblich nach neuen Impulsgebern. Zwar gab es einige Gewinnmitnahmen, allerdings bewegte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. Nicht einmal ein schwächerer Euro konnte für Kurszuwächse sorgen. Die europäische Gemeinschaftswährung bleibt nach der jüngsten EZB-Sitzung weiter auf Talfahrt gegenüber dem US-Dollar. Nun ging es sogar unter die Marke von 1,16 US-Dollar.

Das waren die Tops & Flops. Zu den DAX-Tagesgewinnern gehörten heute der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) und der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). Beide Papiere sprangen zeitweise um rund 1,5 Prozent in die Höhe. Sie profitierten unter anderem von positiven Analystenkommentaren.

