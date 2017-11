Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag nach zuletzt steigender Tendenz mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Die Anleger hätten in einem insgesamt ruhigen Geschäft Gewinne mitgenommen, die Grundstimmung bleibe aber freundlich, hiess es in Handelskreisen. Besonders stark gerieten Zykliker und Finanztitel unter Druck, während solide Pharmaschwergewichte den Rückgang im SMI etwas dämpften.

Nun warte man am Markt auf neue Impulse, so ein Händler. In den kommenden Tagen werden einige Unternehmen Zahlen vorlegen und weitere wichtige Konjunkturdaten zur Publikation anstehen. Im Handel mit Rohöl hatten derweil die News zu Festnahmen hoher Adliger und Politiker in Saudi Arabien für Verunsicherung und zu steigenden Preisen geführt. Und US-Präsident Donald Trump unterstrich auf seiner Asien-Reise die harte Haltung gegenüber dem nordkoreanischen Regime.

Bis Börsenschluss büsste der Swiss Market Index (SMI) 0,36% auf 9'288,78 Punkte ein, nachdem der Index im frühen Handel bei 9'325 Stellen noch auf ein neues Jahreshoch geklettert war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,40% auf 1'508,49 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,32% auf 10'657,75 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln standen am Ende 22 im Minus, sieben im Plus und Novartis schlossen unverändert.

Die Titel der Swatch Group (-2,9%) belegten bis zum Schluss das Tabellenende ...

