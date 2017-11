OSRAM Licht AG: OSRAM einigt sich mit Continental auf Rahmenbedingungen eines Joint Ventures für intelligente Lichtlösungen und gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 2018

OSRAM Licht AG: OSRAM einigt sich mit Continental auf Rahmenbedingungen eines Joint Ventures für intelligente Lichtlösungen und gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 2018

06.11.2017

Die OSRAM Licht AG und die Continental AG haben heute in einer Absichtserklärung die Rahmenbedingungen eines Joint Ventures für intelligente Lichtlösungen im Automobilbereich vereinbart. An dem geplanten Joint Venture mit dem Namen OSRAM Continental GmbH sollen beide Partner mit jeweils 50 Prozent beteiligt sein. Die Parteien werden nun den abschließenden Joint Venture-Vertrag verhandeln. Die Aufnahme der Geschäftsaktivität des geplanten Joint Ventures ist vorbehaltlich der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen für das Kalenderjahr 2018 geplant. Die OSRAM Continental GmbH soll dann voraussichtlich über einen Umsatz im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich verfügen. Das geplante Joint Venture soll als eigenständiges Unternehmen am Markt agieren und von OSRAM vollkonsolidiert werden.

Der Vorstand der OSRAM Licht AG hat heute ferner den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen: Der Vorstand erwartet eine vergleichbare Umsatzsteigerung in Höhe von 5,5% bis 7,5%, ein bereinigtes EBITDA in Höhe von rund 700 Mio. Euro, ein Free Cash Flow von -50 Mio. Euro bis -150 Mio. Euro und ein Ergebnis je Aktie (verwässert) von 2,40 Euro bis 2,60 Euro. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 sind nach Veröffentlichung dieser Mitteilung auf der Website der Gesellschaft unter http://www.osram-group.de/de-DE/investors verfügbar.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der OSRAM beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance von OSRAM wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. OSRAM übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2016 der OSRAM

Licht AG (abrufbar unter http://www.osram-group.com/~/media/Files/O/Osram/Investor%20Relations/Annual%20Report/2016/2016_de_osram_annual_report.pdf),

insbesondere im Abschnitt A.2.7.

Andreas Spitzauer
Head of Investor Relations
OSRAM Licht AG

