Peking (ots/PRNewswire) - Die global vertretene Tiens Group mit Hauptsitz in Tianjin wurde am 31. Oktober in Peking in das "National Brand Publicity Project" der Xinhua-Presseagentur gewählt.



Tiens ist das 17. Unternehmensmitglied in dem Projekt, das von der staatlichen Xinhua-Presseagentur Chinas ins Leben gerufen wurde, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes durch den Aufbau bekannter chinesischer Marken im In- und Ausland zu stärken.



Liu Zhengrong, Vizepräsident und Generalsekretär der Xinhua-Presseagentur, und Li Jinyuan, Vorstand und Präsident von Tiens, nahmen am 31. Oktober an der Unterzeichnungszeremonie zwischen den beiden Parteien teil.



Tiens drängte nur zwei Jahre nach seiner Gründung 1995 im Küstenort Tianjin durch Herrn Li Jinyuan auf den internationalen Markt. Als internationales Konglomerat, das industrielles, kommerzielles und finanzielles Kapital mit Anteilen in Bereichen aufweisen kann, zu denen Biotechnologie, Gesundheitsmanagement, Gastgewerbe, Tourismus, Bildung, E-Commerce und Finanzinvestitionen gehören, hat Tiens Niederlassungen in 110 Ländern und Regionen mit wirtschaftlichem Einfluss in mehr als 190 Ländern.



Das chinesische, private und internationale Selfmade-Unternehmen hat durch Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen ein Geschäftsimperium aufgebaut, das hauptsächlich außerhalb von China liegt und auf einer Vielzahl kreativer Produkte in den Bereichen Gesundheit- und Hautpflegeprodukten, Kosmetik und Haushaltsprodukte beruht.



Laut Tiens hat das Unternehmen einen Kundenstamm von 40 Mio. Familien weltweit.



Herr Li Jinyuan von Tiens beschreibt den Zusammenhalt des Unternehmens als "geballte Faust" und meint, die Firma kann "die gesamte Welt umfassen, wenn ihre Arme ausgebreitet sind". Er hat ein globales Unternehmensnetzwerk vor Augen, das kein Land auslässt, und betont, dass ganz oben auf der Prioritätenliste des Unternehmens drei Aufgaben stehen: weitere Globalisierung, mehr solide Geschäftsplattformen und mehr Wachstumsmöglichkeiten.



Tiens richtet sein Augenmerk teilweise wieder auf China und baut eine umfassende Universität in Tianjin, das in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Peking liegt.



Durch die Partnerschaft mit Xinhua, dessen Nachrichtenredaktionen über China und 180 Länder weltweit verteilt sind, kann Tiens ausgewogenen Einfluss im Heimatland und Ausland erreichen.



