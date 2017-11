Zug (awp) - Die Private Equity Holding (PEH) ist im ersten Halbjahr des im April begonnenen Geschäftsjahres 2017/18 in die Verlustzone abgerutscht. Unter dem Strich schaute ein Verlust von 2,27 Mio EUR heraus nach einem Gewinn von 3,78 Mio in der entsprechenden Vorjahresperiode. Wie aus dem am Montagabend veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...