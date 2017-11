Köln (ots) -



- Handball - es lebe der Sport, die Imagekampagne des deutschen Handballs, die Handball als authentische und körperbetonte, aber auch familiäre, kameradschaftliche und bodenständige Sportart zeigt, widmet dem Aktionsmonat der "MOVEMBER Foundation" ein Kampagnen-Motiv. HBL-Kommunikationschef Oliver Lücke: "Die Headline 'Wer richtig hart ist, lässt seine Weichteile untersuchen' will in Kombination mit einem Handball-Actionfoto zu mehr und frühzeitigen Vorsorge-Untersuchungen aufrufen. Neben zahlreichen anderen Bundesliga-Aktionen soll auch dieses Motiv einen Beitrag dazu leisten, das wichtige Thema Prostatakrebs zu thematisieren und zu enttabuisieren."



Damit dies gelingt, lassen sie zahlreiche ehemalige und aktive Spieler der DKB Handball-Bundesliga 30 Tage einen Oberlippenbart wachsen. "Mit der Kraft des Schnurrbartes", will Nationalteamkapitän Uwe Gensheimer, der zum zweiten Mal Botschafter der MOVEMBER-Stiftung ist, im November in der Handball-Community möglichst viel Aufmerksamkeit generieren und wichtige Spenden sammeln. Der "Movember" (setzt sich zusammen aus "Moustache", dem engl. Begriff für Oberlippenbart, und dem Monat November) wurde 2003 in Australien ins Leben gerufen. Durch den Bart, der neugierig macht, wird es Männer erleichtert, offen über ihre gesundheitlichen Probleme zu sprechen. So konnten weltweit über 1.200 Projekte in den Bereichen Prostatakrebs-, Hodenkrebs- und Suizidprävention finanziert werden.



Gemeinsam mit Partner Wilkinson Sword geht der deutsche Handball unter dem Motto "Grow a Mo to save a Bro" für die MOVEMBER Foundation an den Start. Als Treffpunkt wurde ein Handball-Netzwerk eingerichtet. Auf www.bit.ly/MovemberHandball bringt Wilkinson Vereine, Spieler sowie Fans zusammen und bietet allen "Mo-Bros" und "Mo-Sistas" ein Netzwerk zum gemeinsamen Spendensammeln - hier können aber auch alle Schnauzbartträger Bilder online stellen, um ihren "Mo" möglichst vielen Fans bekannt zu machen. Jeder kann Mitglied werden, egal, ob als Einzelperson oder im Team - dies ist übrigens ein weiterer Anreiz zum Mitmachen: Teams können in Wettstreit miteinander treten, wer mehr Geld für den guten Zweck sammeln kann. Für jedes neue Team spendet Wilkinson einmalig 100 Euro. Gegen Ende des Monats sollte bei jedem männlichen Teilnehmer ein gepflegter 30-Tage-Schnurrbart stehen.



Bundesliga-Aktionen: Neben dem Kampagnenmotiv hat die DKB Handball-Bundesliga launige Spots für TV, Online und Social Media produziert: "Moderator" Uwe Gensheimer führt durch eine 3:53-Minuten lange "Movember-Newssendung" mit Topstars der Bundesliga (www.youtube.com/watch?v=PHuCjo6K44k&t), in einem 30-Sekünder rufen Spielerinnen und Spieler aus Clubs und Nationalteam zum Mitmachen auf. Dabei sind u. a. Europameister Julius Kühn, Tobias Reichmann (MT Melsungen) und Rune Dahmke (Pokalsieger THW Kiel) sowie Patrick Groetzki (Meister Rhein-Neckar Löwen) und Melsungen-Trainer Michael Roth. Als "Mo Sistas" stehen vier Wochen vor der Frauen-WM im eigenen Land (www.simplywunderbar.de) u. a. die Nationalspielerinnen Clara Woltering (BVB Dortmund), Kim Naidzinavicius und Antje Lauenroth (Meister SG BBM Bietigheim) in den von HBL-Partner Mhoch4-Die Fernsehagentur produzierten Spots für die Stiftung und ihre Anliegen ein.



Auch bei dem Kampagnen-Motiv, das "Handball - Es lebe der Sport" dem MOVEMBER widmet, entsteht eine Bild-Wort-Ästhetik, die in den Köpfen hängenbleibt. Das Herzstück der Kampagne, auf der u. a. alle Motive eingesehen und per Download kostenfrei verwendet werden können, ist die Landingpage www.es-lebe-der-sport.de.



