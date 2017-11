Straubing (ots) - Während Präsident Donald Trump nach Verbrechen mit offensichtlich islamistischen Hintergrund schnell zu wissen vorgibt, was zu tun sei, fällt ihn zu dem Massaker nichts anderes ein als zu beten. Mit dem lachsen Waffenrecht in den Vereinigten Staaten, meint er, hat das Blutbad nichts zu tun, in die Debatte über restriktivere Gesetze wird die Tat keine Bewegung bringen. Im Gegenteil.



