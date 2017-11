FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lichtspezialist Osram will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 eine Dividende von 1,10 Euro zahlen, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Der Aufsichtsrat billigte am Montag einen entsprechenden Vorschlag des Vorstands an die Hauptversammlung.

Die ehemalige Siemens-Tochter hatte ihren Aktionären versprochen, die Dividende trotz Technologie-Investitionen mindestens stabil halten zu wollen.

Der Vorstand zeigte sich von den positiven mittelfristigen Aussichten für Osram überzeugt und kündigte deshalb auch für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von mindestens 1,10 Euro je Aktie an.

November 06, 2017

