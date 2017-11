Berlin (ots) - Es wird in der Debatte oft übersehen, dass es das eine Ostdeutschland, den monolithischen Block, drei Jahrzehnte nach der Wende gar nicht mehr gibt. Die ostdeutsche Gesellschaft hat sich stark ausdifferenziert, in jüngere, eher in Großstädten anzutreffende Gruppen, die an einer progressiven, vielfältigen Gesellschaft interessiert sind und andere, die sich nicht verstanden und von der Globalisierung zurückgelassen fühlen ... Es wird langsam verstanden, dass das, was im Osten in den 90er-Jahren passiert ist, der massive Abbau von Arbeitsplätzen und sozialen Standards, nur ein Vorläufer war, für das, was auch anderswo in der Welt passierte. Wenn man sich nur auf die Elitenfrage stürzt, verengt man die Ost-West-Debatte, die eine Debatte über Identität ist - und wer wir als Deutsche sein wollen.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de