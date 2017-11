München (ots) -



DIE RAUTE ist ein begehrter Preis für Schülerzeitungsmacher. Rund 200 Schülerzeitungen hatten sich am Wettbewerb der Hanns-Seidel-Stiftung beteiligt. 15 Redaktionen wurden heute (06. November 2017) von Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle und der Stiftungsvorsitzenden Prof. Ursula Männle in München ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 4.500 Euro dotiert. Er wird in drei Kategorien für fünf Schularten verliehen.



Die Gewinner-Schülerzeitungen heißen PhöniX (Regensburg, Pestalozzi Mittelschule); PEERplus (Münsterschwarzach, Egbert-Gymnasium); Halbzeit (Zusmarshausen, Mittelschule); Wallburg Express (Eltmann, Georg-Göpfert-Mittelschule); hilde (Kemnath, Staatl. Realschule); FreeStyle (München, Städt. Ludwig-Thoma-Realschule); Durchbruch (Nürnberg, Peter-Henlein-Realschule); BLICKKONTAKT (Regensburg, Von-Müller-Gymnasium); Casiopeia (Coburg, Casimirianum Gymnasium); Zoom (Freising, FOS/BOS); Verweis (Augsburg, FOS/BOS); eigenleben (Würzburg, Klara-Oppenheimer-Schule); Bachgeflüster (Schonungen, Förderzentrum); King News (Königsbrunn, Christophorus Schule) und Pulsschlag (Kulmbach, Werner-Grampp-Schule).



Betreuungslehrer unterstützen die schulischen Zeitungsmacher strukturell, organisatorisch und mental, wobei die Zeitungen immer ein Produkt der Schüler sind. Die Schülerpresse von heute hat wenig gemeinsam mit kopierten Seiten vergangener Jahrzehnte. "Die Schülerzeitungen bestehen heute jeden Vergleich mit Publikumszeitschriften am Kiosk", erklärt Juryvorsitzende Stefanie von Winning, die kontinuierlich "eine Steigerung von Qualität und der Vielfalt gesellschaftlicher Themen über den Schulalltag hinaus" feststellt.



DIE RAUTE hat sich unter Schülerzeitungsmachern mittlerweile zu einem begehrten Preis entwickelt. Die seit 2010 vergebene Trophäe, optisch angelehnt an das Logo der vergebenden Hanns-Seidel-Stiftung, haben bislang 120 Schülerzeitungen gewonnen.



Preise und Urkunden zieren Schulgebäude in ganz Bayern und geben vor Ort Zeugnis des Erfolgs. "Wir würdigen das außerschulische Engagement von Schülern und Betreuungslehrern und zeigen, dass es sich lohnt, über den Unterricht hinaus im Schulalltag engagiert zu sein", erklärt Stiftungsvorsitzende Prof. Ursula Männle. Viele Schülerzeitungsredakteure etablieren sich später beruflich als Journalisten.



Journalistische Erfahrungen in der Schule und später beim Bayerischen Rundfunk sammelte auch Bayerns Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle. "Redakteure einer Schülerzeitung setzen sich mit Themen auseinander, die für sie und ihre Schule eine Rolle spielen. Die Schülerinnen und Schüler gestalten dabei das Schulleben aktiv mit und bereichern die Schulfamilie durch ihre Arbeit. Darüber hinaus können sich die Nachwuchsjournalisten wichtige Kompetenzen aneignen und diese vertiefen. Nicht zuletzt üben sie demokratische Regeln ein, wenn sie im Redaktionsteam konstruktiv zusammenarbeiten, um mit kritischem Blick das Schulleben zu kommentieren und Meinungen zu bilden. Wie dies in ausgezeichneter Weise umgesetzt werden kann, zeigen die Schülerzeitungen der diesjährigen Preisträger", würdigte Spaenle in seiner Festrede im Münchner Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung die Sieger.



Die Stiftung bietet laufend Fortbildungsseminare für Schülerzeitungsmacher an und gibt auch das "1x1 der Schülerzeitung" heraus, kostenloser Download unter www.hss.de/publikationen. Der Jury gehörten Journalisten verschiedener Zeitungsredaktionen an. Der Preis DIE RAUTE wird für die fünf Schularten (Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule und Berufliche Schulen mit FOS/BOS) jeweils in den drei Kategorien "Journalistischer Einzelbeitrag", "Gestaltung" und "Informationsvielfalt" vergeben. Die Gewinnerteams freuten sich neben Urkunde und Trophäe auch über einen Geldpreis von je 300 Euro zur Belohnung für ihre gute Themenauswahl, erfolgreiche Recherchen oder ihr stimmiges Layout.



Der Preis DIE RAUTE wird auch im laufenden Schuljahr 2017/2018 wieder ausgeschrieben. Mehr Infos zum Preis: https://www.hss.de/ueber-uns/preisverleihungen/die-raute/.



Fotos aller Preisträger stehen in druckfähiger Auflösung unter www.hss.de/news/detail/schueler-redaktionen-ausgezeichnet-news1249/ zum Download bereit.



