Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition nicht verlängern. Am "16. November wollen wir fertig sein mit allem", sagte Merkel in einer am Montag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Videobotschaft.

"Da steht noch viel Arbeit an." Bisher habe man sich viel Zeit für die zwölf großen Themenkomplexe genommen. Ab Dienstag sollen alle Arbeitsgebiete noch einmal "durchforstet" werden, so die CDU-Chefin. "Da werden wir jetzt als Verhandlungsführer heute Abend festlegen, wo sind in dem Gebiet jeweils die Schwerpunkte, die wir während der Sondierung noch klären müssen."