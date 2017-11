Mannheimer Morgen über Spritverbrauch bei Neuwagen Überschrift: Mensch ärgere dich! An manche Mogeleien hat man sich schon so gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr ärgert: dass der Burger im Pappkarton nicht so aussieht wie auf der Leuchtreklame; dass die Verpackung eines Produkts oft größer ist als der Inhalt. So verhält es sich auch mit dem Spritverbrauch bei Neuwagen. Er liegt einer Studie zufolge im realen Betrieb durchschnittlich um 42 Prozent höher als im Labortest, der die Grundlage für die offiziellen Werte bildet. Das wird zwar kaum einen Autofahrer überraschen - trotzdem ist und bleibt es eine unfassbare Irreführung, über die man sich ärgern muss. Zum einen, weil sie uns Autofahrer teuer zu stehen kommt: Experten gehen von Mehrkosten von rund 400 Euro pro Jahr aus. Zum anderen, weil die Hersteller durch das Vorgaukeln eines niedrigen Verbrauchs die Klimaziele unterlaufen. Darum sollten die Verbraucher ihnen diese Praxis nicht durchgehen lassen. Wenn die Konzerne aus der Diesel-Affäre nur ein bisschen gelernt haben und ihre wohlklingenden Ankündigungen ernst meinen, veröffentlichen sie künftig realistische Zahlen. Doch der Industrie allein die Schuld zu geben, greift zu kurz. Sie kann so handeln, weil es die Gesetzeslage erlaubt. Darum ist die Politik gefordert. Sie muss, was nur langsam geschieht, auf realistische Testverfahren bestehen. Sonst beteiligen sich die Volksvertreter an der Irreführung des Volkes. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

November 06, 2017 14:19 ET (19:19 GMT)