NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im US-Handelsverlauf wieder über die Marke von 1,16 Dollar geklettert. Die Gemeinschaftswährung, die rund eine halbe Stunde nach dem Börsenstart an der Wall Street bis auf 1,1580 Dollar abgesackt war, legte im weiteren Verlauf wieder zu. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete sie 1,1608 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1590 (Freitag: 1,1657) Dollar festgesetzt. Ein Dollar hatte damit 0,8628 (0,8579) Euro gekostet./ck/he

ISIN EU0009652759

AXC0271 2017-11-06/21:09